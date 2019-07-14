Слишком голодный продавец: сибирячка купила в магазине наполовину съеденный сыр
Сибирячка опубликовала в социальных сетях пост о неприятном продуктовом шопинге. В большой супермаркете девушка купила пачку мягкого сыра, но по факту ей досталась только половина. Причем вторая половина была съедена неизвестно кем.
— Купили творожный сыр и уже дома поняли, что им кто-то отобедал до нас. Аккуратненько прям так ложечкой, а может и хлебушком. Надеюсь им было сильно вкусно. Но ведь вкусно должны быть нам. Обида, — пишет девушка.
Пост был опубликован в группе «Ревизорро. Новосибирск».
Тут же обиженной сибирячке начали давать советы:
— Надо было отнести обратно и бросить администратору на виду у всех покупателей, пусть доедают.
— Да уж, надо теперь все продукты в магазине проверять.
— Учитесь у них, в следующий раз тоже в магазин с ложной приходите.
ИСТОЧНИК KP.RU