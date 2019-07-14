Слишком голодный продавец: сибирячка купила в магазине наполовину съеденный сыр

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-14T11:31:30+03:00

Сибирячка заплатила за пачку, но досталась ей только половина. Фото: www.instagram.com/revizor.nsk

Женщина не стала устраивать скандал и просто выкинула пачку в мусорку

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Сибирячка опубликовала в социальных сетях пост о неприятном продуктовом шопинге. В большой супермаркете девушка купила пачку мягкого сыра, но по факту ей досталась только половина. Причем вторая половина была съедена неизвестно кем.

— Купили творожный сыр и уже дома поняли, что им кто-то отобедал до нас. Аккуратненько прям так ложечкой, а может и хлебушком. Надеюсь им было сильно вкусно. Но ведь вкусно должны быть нам. Обида, — пишет девушка.

Пост был опубликован в группе «Ревизорро. Новосибирск».

Тут же обиженной сибирячке начали давать советы:

— Надо было отнести обратно и бросить администратору на виду у всех покупателей, пусть доедают.

— Да уж, надо теперь все продукты в магазине проверять.

— Учитесь у них, в следующий раз тоже в магазин с ложной приходите.

ИСТОЧНИК KP.RU