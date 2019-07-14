Три польских жакета и футболка со стразами: новосибирец пошел на преступление ради модной одежды
В Новосибирске разыскивают молодого человека, который совершил похищение одежды в торговом центре. Мужчина, на вид которому около 25 лет, пришел в «Калина-Центр» на улице Дуси Ковальчук, схватил в одном из отделов с одеждой три польских жакета, футболку и сбежал, не расплатившись на кассе. Подробное описание нарядов предоставили в управлении МВД по Новосибирской области:
— Открыто похитил три польских хлопчатых жакета желтого, красного цветов и цвета морской волны, а также белую футболку со стразами.
Новосибирец украл в магазине жилеты и футболку.
Фотографии и видео момента похищения правоохранители разместили в сети, они надеются, что модного воришку удастся поймать. Всех, кому что-либо известно о похитителе просят сообщить по телефонам: (383)232-10-74, 8-913-018-5181.
Побег из магазина с футболкой со стразами.
ИСТОЧНИК KP.RU