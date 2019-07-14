2019-07-14T08:36:36+03:00
Общество

В Куйбышеве памятник революционеру перенесли ради строительства храма

Жителей заверяют: сам монумент скоро появится на другом месте
Татьяна СОЛОВОВА
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Памятник стоял в сквере с 1943 года. Фото: http://kraeved.ngonb.ruПамятник стоял в сквере с 1943 года. Фото: http://kraeved.ngonb.ru
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Жители Куйбышева не на шутку обеспокоены: памятник революционеру управленцу Валериану Куйбышеву, который находился в одноименном сквере с 1943 года, исчез. Многие переживали, что от монумент снесли и больше его никто не увидит. Но нет: власти заверяют что памятнику быть, но на другом месте.

Как сообщает издание «Новая Сибирь», памятник революционеру воздвигли на месте Спасского собора, который находился там с 1804 по 1939 годы. Теперь именно на этой площадке решено строить новый храм: восстановить старый не получится, потому никаких фотографий и чертежей Спасского собора не сохранилось.

А что же памятник революционеру? Местные власти уже определили для него новое место: между зданием районной администрации и цветочным магазином. Так что совсем скоро жители Куйбышева его снова увидят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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