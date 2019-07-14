«Новые ножки»: волонтеры выхаживают зайчонка, попавшего под машину

СЕГОДНЯ 07:14 2019-07-14T07:14:22+03:00

Изменить размер текста: A A

К новосибирским волонтерам из Центра реабилитации диких животных попал зайчонок, которому всего около 10 дней. Малыш попал под машину, но был замечен людьми. Неравнодушные сибиряки подобрали зайчика, отвезли в ветклинику, а уже оттуда он попал в ЦРДЖ. Волонтеры говорят, что сначала детеныш чувствовал себя крайне плохо, кроме перелома у него пострадал глаз, обнаружены сильные ушибы. Сразу отправить его на операцию было невозможно, зайчонка надо было немного восстановить.

— С момента поступления прошло уже трое суток, малышу стало легче. Но состояние по-прежнему не легкое. Мы радуемся каждой выпитой бутылочке молока, каждому походу в туалет и каждому более уверенному движению. Судороги прекратились, отек спал, а зайка, не понимая, что лапка сломана, решил опробовать себя в прыжках на короткие дистанции, — рассказывают в центре помощи животным.

Волонтеры сейчас обрабатывают рану, фиксируют ножку. В скором времени должна пройти операция в ветеринарной клинике. «Я пришью ему новые ножки, он опять побежит по дорожке», — цитируют «Айболита» волонтеры. Кураторы зайчика уже оплатили услуги врачей.

«Радуемся каждой выпитой бутылочке молочка». Фото: ЦРДЖ

ИСТОЧНИК KP.RU