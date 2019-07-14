Страшно красиво: новосибирцы испугались красного солнца в вечернем небе

СЕГОДНЯ 06:09 2019-07-14T07:37:51+03:00

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Горожане удивились, посмотрев на вечернее небо, на месте солнца они увидели красное пятно. Казалось бы, красное солнце на закате — что может быть типичнее? Однако сибиряки немного испугались, посчитав это редким явлением. Фотографии яркого солнца тут же заполонили социальные сети.

— Просто кому-то за нас стыдно.

— Это из-за смога и пыли.

— Все дело в пожарах в Сибири, — высказывают предположения сибиряки.

Своей версией поделился и астрофотограф, один из кураторов движения «Тротуарная астрономия» Герман Марков.

— Возможно, этот цвет из-за облаков получился. Как будто облака были из дыма, или пыли. Если это так, то Солнце могло окраситься в такие цвета, — прокомментировал явление КП-Новосибирск Герман.

— Несмотря на «инфернальность» происходящего, ничего удивительного в этом нет. В 2011 году, когда горели торфяники, через дым во всем городе можно было не только наблюдать диск Солнца невооруженным взглядом, но даже увидеть на нем черные пятна, — вспоминает еще один любитель астрономии Александр Димов.

Новосибирцы выкладывают фотографии с красным солнцем с сеть. Фото: instagram.com/veroni_sh

Некоторые подумали, что это луна. Но нет, это все-таки солнце.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Но не только солнце в эти сутки было красным. Чуть позже на темном небосклоне можно было заметит луну похожего цвета.

Чуть позже на небе появилась луна, она тоже окрасилась в яркий цвет.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

ИСТОЧНИК KP.RU