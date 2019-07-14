Погода в Новосибирске на день: 14 июля солнечно и жарко

СЕГОДНЯ 05:28 2019-07-14T05:28:02+03:00

Какая будет погода в Новосибирске на день 14 июля

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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 14 июля ожидается яркое солнце, и высокая температура. В утренние часы температура достигнет 23-25 градусов, днем столбик термометра поднимется до 30 градусов.

— Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров. Небо ясное, осадков не ожидается, — сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре.

При этом температура реки Обь составляет на данный момент 20 градусов, вода в водохранилище на два градуса выше.

В связи с теплой солнечной погодой есть риски пожаров. Предупреждение вынесено по Барабинскому, Тогучинскому, Чистоозерному и Ордынскому районам, там сохраняется высокая пожароопасность. Особняком стоит Красноозерский район, там угроза пожара еще выше — 5 класс опасности.

По долгосрочному прогнозу сервиса Яндекс.Погода, подобный прогноз ожидается в течение ближайших нескольких дней.

ИСТОЧНИК KP.RU