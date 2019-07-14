Погода в Новосибирске на день: 14 июля солнечно и жарко
Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 14 июля ожидается яркое солнце, и высокая температура. В утренние часы температура достигнет 23-25 градусов, днем столбик термометра поднимется до 30 градусов.
— Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров. Небо ясное, осадков не ожидается, — сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре.
При этом температура реки Обь составляет на данный момент 20 градусов, вода в водохранилище на два градуса выше.
В связи с теплой солнечной погодой есть риски пожаров. Предупреждение вынесено по Барабинскому, Тогучинскому, Чистоозерному и Ордынскому районам, там сохраняется высокая пожароопасность. Особняком стоит Красноозерский район, там угроза пожара еще выше — 5 класс опасности.
По долгосрочному прогнозу сервиса Яндекс.Погода, подобный прогноз ожидается в течение ближайших нескольких дней.
ИСТОЧНИК KP.RU