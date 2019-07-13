2019-07-13T20:29:26+03:00
Общество

В Новосибирском лагере пройдет профильная смена для подростков-патриотов

Отдыхать и заниматься дети будут в течение недели
Татьяна СОЛОВОВА
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Подростки смогут проверить свои силы в соревнованиях.Подростки смогут проверить свои силы в соревнованиях.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В воскресенье, 14 июля, в детском лагере «Гренада» начнется профильная смена военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов. О том, что ждет этим летом участников, рассказала Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- Всего в лагерь приедут 85 подростков из 15 районов области, - говорит Ольга Липатникова. - Участникам предстоит закрепить свои знания и умения в начальной военной подготовке, получить навыки в тактической подготовке и оказании первой медицинской помощи.

А проверить, насколько хорошо усвоен весь материал, дети смогут в военизированных играх, которые пройдут с использованием пейнтбольного снаряжения. Лучшие за победу получат призы. Но и это еще не все:

- Подростков ждет насыщенная культурно-развлекательная программа: дни открытых дверей и встречи с сотрудниками спецподразделений и силовых ведомств, - продолжают в Центре патриотического воспитания Новосибирской области.

Пробудут в лагере курсанты неделю: смена продлится до 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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