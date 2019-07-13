Уточка, ты куда? Пернатая мама повоспитывала детенышей, улетев в соседний вольер

СЕГОДНЯ 19:22 2019-07-13T19:22:59+03:00

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Для уток в новосибирском зоопарке – настоящее раздолье: прямо на территории есть огромное озеро, где места хватает сотням пернатых. Обосновалось там и утиное семейство, веселое видео из жизни которого и посчастливилось снять Анне Новиковой.

Уточка повоспитывала детенышей, улетев в соседний вольер.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

- Когда я пришла, то уже увидела маму-утку в одной огороженной части озера, а ее детенышей – в другой, - рассказывает Анна. – Поскольку утки запросто перелетают из одной части озера в другую, то вернуться птица могла в любой момент. Но почему-то этого не делала.

Видимо, пернатая мама так решила повоспитывать детенышей, потому что она все время крякала.

- Анна, чем там дело закончилось? Дети не так крякают, как сама мама-утка, - поинтересовались пользователи соцсетей.

А сибирячка всех поспешила успокоить: семейство воссоединилось.

- Я ненадолго отошла, а когда вернулась, то утка уже была со своими малышами: решила все-таки перелететь обратно, - смеется Анна.

ИСТОЧНИК KP.RU