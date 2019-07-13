2019-07-13T16:34:47+03:00
Общество

«Быть убитыми или сесть в тюрьму?»: в Новосибирске прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян

Студенты НГУ требовали освобождения девушек и принятия закона о семейном насилии
Татьяна СОЛОВОВА
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В митинге участвовали студенты НГУ.В митинге участвовали студенты НГУ.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Митинг в поддержку сестер Хачатурян, убивших своего отца, вызвал много споров в Интернете еще до своего начала: комментаторы писали, что девушки – убийцы, и они не заслуживают пощады. Тем не менее, в субботу, 13 июля, студенты НГУ собрались в Академгородке, чтобы требовать освобождения сестер.

Три сестры: история семьи Хачатурян.Они были рабынями, над ними издевался родной отец. Они взяли в руки нож и зарезали его. История трех сестер, которая потрясла всю страну. Подробности их жизни, рассказанные их мамой Аурелией.

«Нам нужны центры-убежища для жертв домашнего насилия», «Пока нет закона о домашнем насилии, на месте сестер Хачатурян может оказаться каждая», «Быть убитыми или сесть в тюрьму? Самооборона – не преступления» - такие лозунги можно было прочитать на самодельных плакатах. И сами участники митинга придерживались именно этой позиции.

Участники требовали свободу сестрам и принятие закона о домашнем насилии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Участники требовали свободу сестрам и принятие закона о домашнем насилии.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Многие подходили к нам и говорили: «Зачем было его убивать? Что-то не нравится – соберись и уйди. Но как девочки могут уйти, если у их отца такие связи в районе? Тебя просто вернут… У нас в России такая проблема, что нет охранных орденов. И если тебя кто-то преследует, то пока тебя не изобьют до полусмерти, никто ничего не сделает, - считает Лина Каина, студентка НГУ.

В митинге поучаствовало около 30 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В митинге поучаствовало около 30 человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Согласна с Линой и организатор митинга Анастасия Шерубнева:

- Многие обратили на нас внимание, и, возможно, они подумают о том, что то, что происходит с сестрами Хачатурян, несправедливо. Если бы у нас в стране боролись с семейным насилием, то они не оказались бы в такой безвыходной ситуации, - уверена девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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