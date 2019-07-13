2019-07-13T17:40:21+03:00
Общество

«Пока не прекратите убивать женщин - никакого секса»: сибирячка призвала объявить бойкот мужчинам

Никакого интима и свадеб - так Мария Ефремова хочет противостоять домашнему насилию
Татьяна СОЛОВОВА
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Мария призвала объявить бойкот в соцсетях. Фото: www.facebook.com/MariykaEfremovaМария призвала объявить бойкот в соцсетях. Фото: www.facebook.com/MariykaEfremova
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Мария Ефремова – актриса и режиссер из Новосибирска, которая сейчас работает в Москве. На своей странице в «Фэйсбуке» девушка опубликовала пост, в котором призывает бойкотировать мужчин. Так она хочет противостоять домашнему насилию:

- Нужно самих мужчин заинтересовать в изменении законодательства. Давайте, милые женщины, устроим бойкот: не будем выходить замуж, сожительствовать и никакого секса. Да, замужним тоже надо отказать даже «хорошим» мужьям, иначе, дамочки, ваши охи под постами о жертвах насилия чистой воды лицемерие, - считает Мария. - Ваши хорошие мужья на самом деле молчаливо поддерживают убийц, раз давят попой диван и никак не защищают женщин, зато во всю глотку кричат о спаде рождаемости в стране. Пока не прекратите убивать женщин – новых детей не будет!

Предложила Мария и конкретную дату начала бойкота – 1 августа. А закончить его предлагает, когда будет принят закон, по которому мужчина, ударивший женщину, понесет уголовную ответственность. А тем, кто против такого бойкота, сибирячка приводит вот какой аргумент:

- Сразу предвижу, как некоторые барышни, собирающиеся замуж и выбирающие в каталоге свадебное платье, возражают: «Мой не такой, он меня никогда не обидит, пылинки сдувает и на руках носит». Девочка, они все такие до свадьбы, и никто не признается из мужчин, что потенциальный абьюзер, - считает Мария. - Он такой страстный, что и дня не сможет без секса? Милая моя, это не комплимент твоим прелестям, это звонок почти в колокол. А куда он будет девать свою страсть, когда ты будешь на последних месяцах беременности, после родов, когда тебе там все разорвут и зашьют на живую? Когда ты сутками будешь ухаживать за младенцем и забудешь про сон? Подумай над этим и почитай на форумах реальные истории женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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