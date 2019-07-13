2019-07-13T12:48:34+03:00
Дом. Семья

«К маме хочет!»: видео с маленьким котенком оцелота растрогало соцсети

Снять ролик с детенышем сибирячке удалось в зоопарке
Татьяна СОЛОВОВА
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Котенок только начал показываться посетителям. Фото: Анна НОВИКОВА.Котенок только начал показываться посетителям. Фото: Анна НОВИКОВА.
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Анна Новикова – новосибирская пенсионерка, которая частенько бывает в зоопарке и снимает трогательные видео. На днях сибирячке повезло: ей удалось застать момент, когда котенок оцелота показался посетителям.

Видео с маленьким котенком оцелота растрогало соцсети.новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

- Я впервые его увидела, - рассказывает Анна. – Сначала маму его заприметила, а потом смотрю – котенок в траве. Активный такой малыш, играет с удовольствием, совсем как ребенок.

В кадр сибирячки попал момент, когда мама оцелота забралась на крышу, а малыш очень хотел к ней забраться, но у него не получалось.

- Спит, наверное, - так объяснили посетители то, что мама не помогла котенку забраться. Хотя, может, она просто приучала малыша к самостоятельности.

Кстати, оцелоты содержатся в Новосибирском зоопарке с 1973 года. А первые котята родились в зверинце в 1977 году. До того момента ни в одном из зоопарков СССР оцелоты не размножались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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