«Это танец души»: сибирячки в коротких шортах записали нежное видео
Ксения Алешкевич – новосибирский тренер по танцам: девушка занимается дэнхоллом пять лет, а недавно набрала небольшую группу. Именно со своими ученицами сибирячка и решила записать летнее видео.
Девушки в коротких шортах сняли нежное видео на набережной.
- Cвязки придумываются не специально, это танец души. В Новосибирске не так много мест, где можно снять красивое виде, поэтому мы выбрали «Речной вокзал», - рассказала Ксения. - Мой родной стиль - реггетон, но в Новосибирске он сейчас не популярен. Связку мы с девочками выучили за два-три занятия, отработали и решили снимать.
Девушки танцевали на набережной, на фоне деревьев и реки: получилось нежное видео, как и задумывали танцовщицы. И пользователям соцсете йоно пришлось по душе:
- Очень красиво! К этому танцу, думаю, очень подходит этот пейзаж!
- Какие красотки! У вас хорошо получается танцевать, развивайтесь и двигайтесь дальше, - не скупятся на комплименты пользователи соцсетей.
ИСТОЧНИК KP.RU