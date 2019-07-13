«Это танец души»: сибирячки в коротких шортах записали нежное видео

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-13T09:12:52+03:00

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Ксения Алешкевич – новосибирский тренер по танцам: девушка занимается дэнхоллом пять лет, а недавно набрала небольшую группу. Именно со своими ученицами сибирячка и решила записать летнее видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/719982" frameborder="0"></iframe> Девушки в коротких шортах сняли нежное видео на набережной.

- Cвязки придумываются не специально, это танец души. В Новосибирске не так много мест, где можно снять красивое виде, поэтому мы выбрали «Речной вокзал», - рассказала Ксения. - Мой родной стиль - реггетон, но в Новосибирске он сейчас не популярен. Связку мы с девочками выучили за два-три занятия, отработали и решили снимать.

Девушки танцевали на набережной, на фоне деревьев и реки: получилось нежное видео, как и задумывали танцовщицы. И пользователям соцсете йоно пришлось по душе:

- Очень красиво! К этому танцу, думаю, очень подходит этот пейзаж!

- Какие красотки! У вас хорошо получается танцевать, развивайтесь и двигайтесь дальше, - не скупятся на комплименты пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU