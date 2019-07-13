2019-07-13T06:58:00+03:00
Общество

Мэр Новосибирска: строить станцию метро «Спортивная» начнут в сентябре

В метрополитене пообещали: все работы будут проводить ночью, чтобы не мешать движению поездов
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Новую станцию метро начнут строить в сентябре.Новую станцию метро начнут строить в сентябре.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Уже через два месяца новосибирцев ждет важное событие: в Новосибирске начнется строительство станции метро «Спортивная». Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на выездном заседании штаба по строительству объектов транспортной инфраструктуры к новому ледовому дворцу спорта.

- Рабочая площадка в пойме Оби уже расчищена, сейчас там поднимают уровень грунта, - пояснил Анатолий Евгеньевич. - На подготовительные работы было потрачено 55 миллионов рублей.

Следующий этап работ - это уже само строительство станции и ремонт эстакады метромоста, примыкающей к ней.

- 2020 по 2022 годы опоры эстакады и пролётные сооружения очистят и пропитают специальной антивандальной смесью. А металлические конструкций эстакады – перила, короба и крыши - покрасят. Эти работы обойдутся в 36 миллионов рублей, - подчеркнул Аркадий Чмыхайло, начальник МУП «Новосибирский метрополитен».

Кстати, все работы будут проводиться ночью, чтобы не мешать работе подземки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опасная находка: новосибирцы обнаружили гору ртутных ламп
Погода на день в Новосибирске: 13 июля будет плюс 28 градусов
Сибирские «Мальдивы» под запретом: инстаграмщиков больше не пустят на опасное озеро
Очень нескромно: сибирячка без купальника устроила фотосессию на сибирских «Мальдивах»
Пропавшего глухонемого мужчину нашли убитым в Заельцовском парке Новосибирска
«Как в кино»: сибиряков удивили женщины в экзотических костюмах
Только для врачей: в областной больнице Новосибирска открыли спортзал
«Городская электричка» может появиться в Новосибирске к 2023 году
Дорогую иномарка с «блатными» номерами угнали прямо из гаража в Новосибирске
Больше почти на 3 тысячи: в Новосибирской области вырастет количество мест в садиках
Хозяевам они не нужны: приюты переполнены животными, выпавшими из окон
В больнице со сломанным носом: новосибирец на квадроцикле сбил девочку-велосипедистку
Неожиданная атака: женщина попала в плен к осам в собственной квартире
«Нарожали, а теперь побираются»: соцсети возмутила многодетная мать, выпрашивающая технику у автомобилистов
Маникюр не получился: палец 13-летнего школьника застрял в ножницах
Дерзкое ограбление «на рывок» совершено в Новосибирске