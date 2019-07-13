Мэр Новосибирска: строить станцию метро «Спортивная» начнут в сентябре

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-13T06:58:00+03:00

В метрополитене пообещали: все работы будут проводить ночью, чтобы не мешать движению поездов

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Уже через два месяца новосибирцев ждет важное событие: в Новосибирске начнется строительство станции метро «Спортивная». Об этом заявил мэр Анатолий Локоть на выездном заседании штаба по строительству объектов транспортной инфраструктуры к новому ледовому дворцу спорта.

- Рабочая площадка в пойме Оби уже расчищена, сейчас там поднимают уровень грунта, - пояснил Анатолий Евгеньевич. - На подготовительные работы было потрачено 55 миллионов рублей.

Следующий этап работ - это уже само строительство станции и ремонт эстакады метромоста, примыкающей к ней.

- 2020 по 2022 годы опоры эстакады и пролётные сооружения очистят и пропитают специальной антивандальной смесью. А металлические конструкций эстакады – перила, короба и крыши - покрасят. Эти работы обойдутся в 36 миллионов рублей, - подчеркнул Аркадий Чмыхайло, начальник МУП «Новосибирский метрополитен».

Кстати, все работы будут проводиться ночью, чтобы не мешать работе подземки.

ИСТОЧНИК KP.RU