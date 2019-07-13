Погода на день в Новосибирске: 13 июля будет плюс 28 градусов

СЕГОДНЯ 05:51 2019-07-13T05:51:36+03:00

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В субботу, 13 июля, погода порадует новосибирцев: метеорологи прогнозируют жаркий летний день без осадков.

- Днем воздух по области прогреется до плюс 26 - плюс 31 градуса (непосредственно в Новосибирске - до плюс 26 - плюс 28 градусов), ночью похолодает до плюс 11 - плюс 16 градусов, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидается ветер с порывами до 13 метров в секунду.

На «Яндексе» прогноз примерно такой же: плюс 27 градусов и никаких дождей в течение дня. Такую же температуру обещает и портал «Гисметео».

Запросто смогут отправиться на пляж сибиряки и в воскресенье, 14 июля: воздух в Новосибирске прогреется до плюс 28 - плюс 30 градусов, и опять же никаких дождей и гроз не будет. Так что обязательно выбирайтесь всей семьей покупаться в Оби или в открытом бассейне либо погулять в ближайшем парке.

ИСТОЧНИК KP.RU