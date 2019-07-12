2019-07-12T17:42:45+03:00
Происшествия

Пропавшего глухонемого мужчину нашли убитым в Заельцовском парке Новосибирска

Под подозрением — его глухонемые друзья, у них нашли телефон погибшего
Виктория МИНАЕВА
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Игоря Мельникова нашли погибшим.Игоря Мельникова нашли погибшим.
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В Новосибирске закончились поиски глухонемого жителя — Игоря Мельникова. 40-летний мужчина бесследно пропал 25 июня после выезда на природу с друзьями. Сегодня поисковый отряд «Маяк» сообщил, что пропавшего уже нет в живых.

— К сожалению, мужчина найден погибшим, — сказали поисковики.

Как стало известно КП-Новосибирск, тело Игоря Мельникова было найдено в Заельцовском парке. Под подозрением оказались его глухонемые друзья, у них нашли телефон погибшего, именно они показали оперативникам и следователям, куда спрятали тело. По предварительной версии, ссора возникла во время отдыха, преступники были пьяны. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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