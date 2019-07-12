«Как в кино»: сибиряков удивили женщины в экзотических костюмах
Девушек на фотографиях можно сравнить с актрисами. Сибирячки решили перевоплотиться в греческую богиню, женщину-викинга и роковую амазонку.
— Съемки проходили не только в Новосибирске. Например, амазонку и богиню мы снимали в Тайланде. Девочки сами нашли меня и мы договорились о такой фотосессии, — рассказала Наталья.
Все костюмы и аксессуары для образов девушка делает сама. Например, корона богини сделана из плотного картона с имитацией под золото и с вкраплением блестящих камней.
Подписчиков Натальи восхитили снимки в столь чудесных образах:
— Очень красивая получилась амазонка.
— Какое воздушное платье!
— Вот это образ получился! Прямо как в кино.
Девушка похожа на Зену-королеву войнов. Фото: Наталья ТИТКОВА
Женщина-викинг выглядит воинственно. Фото: Наталья ТИТКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU