«Как в кино»: сибиряков удивили женщины в экзотических костюмах

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-12T14:34:59+03:00

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Девушек на фотографиях можно сравнить с актрисами. Сибирячки решили перевоплотиться в греческую богиню, женщину-викинга и роковую амазонку.

— Съемки проходили не только в Новосибирске. Например, амазонку и богиню мы снимали в Тайланде. Девочки сами нашли меня и мы договорились о такой фотосессии, — рассказала Наталья.

Все костюмы и аксессуары для образов девушка делает сама. Например, корона богини сделана из плотного картона с имитацией под золото и с вкраплением блестящих камней.

Подписчиков Натальи восхитили снимки в столь чудесных образах:

— Очень красивая получилась амазонка.

— Какое воздушное платье!

— Вот это образ получился! Прямо как в кино.

Девушка похожа на Зену-королеву войнов. Фото: Наталья ТИТКОВА

Женщина-викинг выглядит воинственно. Фото: Наталья ТИТКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU