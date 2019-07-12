2019-07-12T14:34:59+03:00
Общество

«Как в кино»: сибиряков удивили женщины в экзотических костюмах

Фотограф Наталья Титкова провела необычную съемку
Анна ПАШАГИНА
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Нежный образ греческой богини Наталья снимала в Тайланде. Фото: Наталья ТИТКОВАНежный образ греческой богини Наталья снимала в Тайланде. Фото: Наталья ТИТКОВА
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Девушек на фотографиях можно сравнить с актрисами. Сибирячки решили перевоплотиться в греческую богиню, женщину-викинга и роковую амазонку.

— Съемки проходили не только в Новосибирске. Например, амазонку и богиню мы снимали в Тайланде. Девочки сами нашли меня и мы договорились о такой фотосессии, — рассказала Наталья.

Все костюмы и аксессуары для образов девушка делает сама. Например, корона богини сделана из плотного картона с имитацией под золото и с вкраплением блестящих камней.

Подписчиков Натальи восхитили снимки в столь чудесных образах:

— Очень красивая получилась амазонка.

— Какое воздушное платье!

— Вот это образ получился! Прямо как в кино.

Девушка похожа на Зену-королеву войнов. Фото: Наталья ТИТКОВА

Девушка похожа на Зену-королеву войнов. Фото: Наталья ТИТКОВА

Женщина-викинг выглядит воинственно. Фото: Наталья ТИТКОВА

Женщина-викинг выглядит воинственно. Фото: Наталья ТИТКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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