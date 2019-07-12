Больше почти на 3 тысячи: в Новосибирской области вырастет количество мест в садиках

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-12T12:33:38+03:00

Это должно случиться до конца года

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В правительстве региона обозначили задачу по повышению доступности дошкольного образования. В области идет масштабное строительство детских садов. Конкретнее об этом рассказывает губернатор Андрей Травников.

— Строительство новых детских садов является одним из приоритетных направлений работы областного правительства, в том числе, в рамках национального проекта «Демография». В течение шести лет планируется построить 52 объекта, при этом 44 из них необходимо ввести в строй в ближайшие три года, — подчеркнул глава региона.

Также Андрей Травников сделал акцент над постоянным контролем за качеством и сроками строительства. Заместитель министра образования Новосибирской области Ирина Мануйлова рассказал, что в этом году в регионе должны быть сданы 17 садиков на 2895 мест. Также количество мест будет увеличено за счет расширения площадей на уже действующих объектах.

В правительстве региона налажена работа и с частными детскими садами, одна из целей сотрудничества — снижение стоимости услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU