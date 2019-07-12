2019-07-12T11:38:49+03:00
Происшествия

В больнице со сломанным носом: новосибирец на квадроцикле сбил девочку-велосипедистку

В сети появилось видео аварии, в которой пострадала юная велосипедистка
Надежда ЯРКОВА
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В аварии пострадала девочка-велосипедистка, проезжавшая мимо.В аварии пострадала девочка-велосипедистка, проезжавшая мимо.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Девочка на велосипеде пострадала в ДТП с квадроциклом и машиной в Новосибирской области.

— Авария случилась накануне в селе Криводановка на улице Малороссийской. Водитель за рулем седана начал поворачивать налево и не заметил, обгоняющий его по встречной полосе, квадроцикл. От удара квадроцикл перевернулся и сбил девочку. Школьница в этот момент ехала на велосипеде по обочине во встречном направлении, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В сети же появилось видео с моментом этой аварии. На нем видно, что квадроцикл ехал на большой скорости, и когда его подбил седан, он улетел с дороги прямо в ехавшего на велосипеде ребенка.

По словам очевидцев, девочка получила сотрясение и перелом носа и была госпитализирована.

Новосибирец на квадроцикле сбил девочку-велоспедистку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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