В больнице со сломанным носом: новосибирец на квадроцикле сбил девочку-велосипедистку
Девочка на велосипеде пострадала в ДТП с квадроциклом и машиной в Новосибирской области.
— Авария случилась накануне в селе Криводановка на улице Малороссийской. Водитель за рулем седана начал поворачивать налево и не заметил, обгоняющий его по встречной полосе, квадроцикл. От удара квадроцикл перевернулся и сбил девочку. Школьница в этот момент ехала на велосипеде по обочине во встречном направлении, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
В сети же появилось видео с моментом этой аварии. На нем видно, что квадроцикл ехал на большой скорости, и когда его подбил седан, он улетел с дороги прямо в ехавшего на велосипеде ребенка.
По словам очевидцев, девочка получила сотрясение и перелом носа и была госпитализирована.
Новосибирец на квадроцикле сбил девочку-велоспедистку.
ИСТОЧНИК KP.RU