В больнице со сломанным носом: новосибирец на квадроцикле сбил девочку-велосипедистку

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-12T11:38:49+03:00

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Девочка на велосипеде пострадала в ДТП с квадроциклом и машиной в Новосибирской области.

— Авария случилась накануне в селе Криводановка на улице Малороссийской. Водитель за рулем седана начал поворачивать налево и не заметил, обгоняющий его по встречной полосе, квадроцикл. От удара квадроцикл перевернулся и сбил девочку. Школьница в этот момент ехала на велосипеде по обочине во встречном направлении, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В сети же появилось видео с моментом этой аварии. На нем видно, что квадроцикл ехал на большой скорости, и когда его подбил седан, он улетел с дороги прямо в ехавшего на велосипеде ребенка.

По словам очевидцев, девочка получила сотрясение и перелом носа и была госпитализирована.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/719808" frameborder="0"></iframe> Новосибирец на квадроцикле сбил девочку-велоспедистку.

ИСТОЧНИК KP.RU