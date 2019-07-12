2019-07-12T10:50:07+03:00
Общество

Неожиданная атака: женщина попала в плен к осам в собственной квартире

Спасателю пришлось облачиться в костюм химзащиты, чтобы помочь пенсионерке
Надежда ЯРКОВА
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В тумбочке поселилось целое осиное гнездо. Фото: МАСС.В тумбочке поселилось целое осиное гнездо. Фото: МАСС.
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Инцидент произошел в четверг днем, 11 июля. Новосибирские спасатели помогли женщине, атакованной в собственной квартире осами.

— В 16:20 на телефон оперативного дежурного поступила информация, что в Советском районе на улице Арбузова осы нападают на женщину в квартире. Разведать обстановку на месте выехал оперативный экипаж спасателей. Прибыв по адресу, спасатели осмотрели квартиру и балкон пожилой женщины. Выяснилось, что плохо ходящая женщина решила осмотреть старую кухонную тумбочку, пылившуюся у нее на балконе. Открыв дверцу, она нашла внутри осиное гнездо, из которого начали вылетать насекомые и нападать на нее. Не зная, что с ними делать, женщина и позвонила спасателям, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасатель, в прорезиненном костюме химической защиты, противогазе и перчатках, чтобы уберечь тело и лицо от укусов, аккуратно снял гнездо, засунул его в целлофановый пакет и вынес из квартиры.

— Все, летавшие на балконе осы были удалены из помещения. Осиное гнездо после вывезли в безлюдное место в лесополосу, где его и оставили на траве, — добавили в ведомстве.

Спасатели вывезли гнездо в лес и оставили на траве. Фото: МАСС.

Спасатели вывезли гнездо в лес и оставили на траве. Фото: МАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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