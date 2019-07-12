«Нарожали, а теперь побираются»: соцсети возмутила многодетная мать, выпрашивающая технику у автомобилистов
Жительница Новосибирска нашла на своей машине записку, которая вызвала неожиданную реакцию в соцсетях.
Необычной находкой на своем авто поделилась местная жительница в группе «Типичная Затулинка» в соцсетях в «ВКонтакте». На лобовом стекле ее машины неизвестные оставили листок с таким текстом:
— Многодетной верующей семье очень нужна ваша помощь! Мы примем в дар: коляску, ходунки, стиральную машину-автомат (рабочую), утюг, пылесос, одежду, обувь и прочее. Ждем! Во Славу Божью!
Однако, среди пользователей соцсетей такой текст вызвал неоднозначную реакцию, став поводом для шуток. Вот что пишут комментаторы:
— Принтер уже получили в дар.
— А работать вера не позволяет.
— Написала бы, что воспитывает будущих ученых и инженеров, почему бы не помочь.
— А что, так можно было?
— Ну, теперь я знаю как мне получить 10 айфон, автомобиль и квартиру в центре. Как раньше не пришло в голову.
— А что, если ты тоже сам ищешь стиралку-автомат, пылесос, утюг, новую машину, жену, загородный дом, тоже клеить объявления.
— Нарожали, а теперь побираются.
— А если водитель атеист?
ИСТОЧНИК KP.RU