«Нарожали, а теперь побираются»: соцсети возмутила многодетная мать, выпрашивающая технику у автомобилистов

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-12T09:49:33+03:00

Содержание записки вызвало возмущение и смех у сибиряков. Фото: vk.com/typical_nsk.

Семья запросила в дар работающую стиральную машинку, утюг и пылесос

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Жительница Новосибирска нашла на своей машине записку, которая вызвала неожиданную реакцию в соцсетях.

Необычной находкой на своем авто поделилась местная жительница в группе «Типичная Затулинка» в соцсетях в «ВКонтакте». На лобовом стекле ее машины неизвестные оставили листок с таким текстом:

— Многодетной верующей семье очень нужна ваша помощь! Мы примем в дар: коляску, ходунки, стиральную машину-автомат (рабочую), утюг, пылесос, одежду, обувь и прочее. Ждем! Во Славу Божью!

Однако, среди пользователей соцсетей такой текст вызвал неоднозначную реакцию, став поводом для шуток. Вот что пишут комментаторы:

— Принтер уже получили в дар.

— А работать вера не позволяет.

— Написала бы, что воспитывает будущих ученых и инженеров, почему бы не помочь.

— А что, так можно было?

— Ну, теперь я знаю как мне получить 10 айфон, автомобиль и квартиру в центре. Как раньше не пришло в голову.

— А что, если ты тоже сам ищешь стиралку-автомат, пылесос, утюг, новую машину, жену, загородный дом, тоже клеить объявления.

— Нарожали, а теперь побираются.

— А если водитель атеист?

ИСТОЧНИК KP.RU