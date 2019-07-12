2019-07-12T09:14:49+03:00
Общество

Маникюр не получился: палец 13-летнего школьника застрял в ножницах

Родители привели ребенка в травмпункт, но ему там не смогли помочь
Надежда ЯРКОВА
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Палец подростка оказался в плену у маникюрных ножниц. Фото: МАСС.Палец подростка оказался в плену у маникюрных ножниц. Фото: МАСС.
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Инцидент произошел днем в четверг, 11 июля. Спасатели помогли подростку, надевшему металлические ножницы на безымянный палец правой руки, которые он потом не смог снять.

— Родители 13-летнего мальчика не смогли ему помочь освободить палец от маникюрных ножниц и обратились за помощью в травмпункт, который находится на улице Сибиряков Гвардейцев в Кировском районе города. Но и врачи не смогли помочь мальчику. А в это время кольцо ножниц сильно впилось в палец, который уже начал отекать от передавливания, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Приехавшие на вызов в травмпункт спасатели МАСС приняли решение перепилить прочный металл.

— Старые советские ножницы оказались очень прочными, но в итоге с помощью минидрели их удалось распилить и освободить палец, — отметили в ведомстве.

Спасатели довольно часто выезжают к детям, попавшим в забавные ситуации. Так сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы пришли на помощь к трехлетней девочке, которая заигравшись, надел на голову подставку от детского унитаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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