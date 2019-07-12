Видно все: сибирячка без трусов пришла в супермаркет
В одном из магазинов в Октябрьском районе Новосибирска покупатели заметили женщину, которая стояла возле кассы босиком, а из одежды на ней была только кофта.
— Вчера вечером пьяная женщина без штанов гуляла в магазине «Магнит» по улице Бориса Богаткова, 253/4. Жара же на улице, — поделился подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
На видео и фото видно, что сибирячка пришла в магазин босиком, без нижнего белья и почти без одежды. Из гардероба на ней была только полупрозрачная кофта.
Пользователей соцсетей такая курьезная ситуация, конечно же повеселила, став темой для шуток. Вот что пишут комментаторы:
— Наверное, ипотеку платит.
— Ничего вы не понимаете в невидимых юбках.
— Вот это конкретный выход из зоны комфорта, или наоборот.
— Зато в кофте.
— Да пусть гуляет, у нас лето и так короткое, — добавляет кто-то.
Справедливости ради, заметим, что знаменитости тоже нет-нет, да и появляются на снимках без одежды. Они, правда, предпочитают позировать для знакомых фотографов.
Среди представительниц шоу-бизнеса возник даже некий флешмоб обнаженных снимков, в нем приняла яркое участие светская львица Лена Ленина.
Вынуждены сниматься голыми, чтобы доказать профпригодность – Лена Ленина прокомментировала свой откровенный снимок. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
- Я, решив, что пышные и голые - это новый тренд, поддержала коллег по цеху и разместила свою фотографию, на которой видно, что на мне нет одежды, но при этом ничего не видно. Хотя американский офис «Инстаграма» умудрился все же что-то разглядеть и уведомил меня о том, что заблокировал картинку, - прокомментировала КП-Новосибирск Лена Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU