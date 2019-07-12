2019-07-12T08:03:00+03:00
Общество

Видно все: сибирячка без трусов пришла в супермаркет

При этом, похоже, что неловкая ситуация не смущала ни героиню, ни окружающих
Надежда ЯРКОВА
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Женщина нисколько не смущалась своей наготы. Фото: "Инидент.Новосибирск".Женщина нисколько не смущалась своей наготы. Фото: "Инидент.Новосибирск".
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В одном из магазинов в Октябрьском районе Новосибирска покупатели заметили женщину, которая стояла возле кассы босиком, а из одежды на ней была только кофта.

— Вчера вечером пьяная женщина без штанов гуляла в магазине «Магнит» по улице Бориса Богаткова, 253/4. Жара же на улице, — поделился подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На видео и фото видно, что сибирячка пришла в магазин босиком, без нижнего белья и почти без одежды. Из гардероба на ней была только полупрозрачная кофта.

Пользователей соцсетей такая курьезная ситуация, конечно же повеселила, став темой для шуток. Вот что пишут комментаторы:

— Наверное, ипотеку платит.

— Ничего вы не понимаете в невидимых юбках.

— Вот это конкретный выход из зоны комфорта, или наоборот.

— Зато в кофте.

— Да пусть гуляет, у нас лето и так короткое, — добавляет кто-то.

Справедливости ради, заметим, что знаменитости тоже нет-нет, да и появляются на снимках без одежды. Они, правда, предпочитают позировать для знакомых фотографов.

Среди представительниц шоу-бизнеса возник даже некий флешмоб обнаженных снимков, в нем приняла яркое участие светская львица Лена Ленина.

Вынуждены сниматься голыми, чтобы доказать профпригодность – Лена Ленина прокомментировала свой откровенный снимок. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Я, решив, что пышные и голые - это новый тренд, поддержала коллег по цеху и разместила свою фотографию, на которой видно, что на мне нет одежды, но при этом ничего не видно. Хотя американский офис «Инстаграма» умудрился все же что-то разглядеть и уведомил меня о том, что заблокировал картинку, - прокомментировала КП-Новосибирск Лена Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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