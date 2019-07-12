Авиашоу в Мочище 2019: как добраться туда на автобусе

СЕГОДНЯ 07:10 2019-07-12T08:47:04+03:00

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Переживаете, как добраться на авиашоу в Мочище 2019? Не стоит: власти заявили, что пустят дополнительные автобусы и пригородные поезда.

— Праздник, посвященный 105-й годовщине войск противовоздушной обороны России и 90-летию Гражданской авиации Сибири, пройдет на аэродроме «Мочище» 28 июля. По поручению областного минтранса, для удобства зрителей, к месту проведения авиационного спортивного фестиваля «Мы патриоты своей страны!» будет задействован дополнительный транспорт: пригородные электропоезда и челночные автобусы. , — сообщили в пресс-службе Правительства НСО.

Организаторы авиашоу сообщили, что на празднике планируются показательные выступления самолетов и вертолетов ВКС России, авиации ДОСААФ, авиации общего назначения, выступления авиационных пилотажных групп различных ведомств и многое другое. Для зрителей будут работать зоны питания и детские зоны, также будет и концертная программа.

— В день проведения фестиваля для подвоза зрителей к месту проведения, «Экспресс-пригород» назначит девять дополнительных утренних маршрутов пригородных поездов. Это на два поезда больше, чем в прошлом году. Поезда начнут ходить с 8:30 от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище. После окончания авиашоу, с 13:00 до 16:00, запланировано пустить 11 дополнительных пригородных поездов от Мочище до Новосибирска, — уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Также на авиашоу в Мочище 2019 назначены девять автобусов, которые будут курсировать по маршруту «Станция Мочище — Аэродром». Общественный транспорт будет отправляться по мере наполнения каждого автобуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU