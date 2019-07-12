2019-07-12T06:26:50+03:00
Дом. Семья

Крякает и просит уступить дорогу: для уточек в зоопарке поставили забавный знак

Знак, скорее, поставили для посетителей, чтобы они пропускали на дорожках утиное семейство, разгуливающее по зоопарку
Надежда ЯРКОВА
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В зоопарке поставили новый знак - уступи дорогу уточкам! Фото: instagram.com/nskzoo.В зоопарке поставили новый знак - уступи дорогу уточкам! Фото: instagram.com/nskzoo.
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В новосибирском зоопарке поселились дикие утки, которые живут не в вольере, а приходят из леса и плавают в бассейне.

— Этим летом сотрудники и посетители зоопарка не раз наблюдали как в бассейне, рядом с большими скульптурами динозавров, плавает утиное семейство. После этого они выходят из воды и переходят дорогу. Но в этом месте всегда много людей, и утка громко крякает, просит уступить ей и птенцам дорогу. При этом зачастую утиное семейство замечают не сразу, но бывает, что останавливаются и дают птицам пройти. При этом утка с птенцами всегда ждет, а не бросается под ноги гуляющих, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Сотрудники зоопарка решили помочь маме-утке и поставили в этом месте специальный знак.

— Просим всех обращать на него внимание. Он, конечно, условный, но всю территорию зоопарка можно считать зоной действия такого знака, — обращаются к новосибирцам сотрудники.

Новосибирцы не раз спрашивали, что это за утки, которые свободно и уверенно передвигаются по всей территории парка. И это дикие утки. Причем таких утиных семейств несколько, и у них разные маршруты.

— Утка, которая водит своих утят поплавать к динозаврам, вывела потомство недалеко в лесу, и поэтому они приходят плавать в этот бассейн. В другие открытые бассейны утки тоже наведываются. А еще на дорожки часто выбегают бурундуки и белки. Есть вероятность увидеть птенцов, слетевших с гнезда. Их не нужно «спасать», стремиться взять на руки, можно просто посмотреть, — добавили в зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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