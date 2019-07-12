«Такое лицемерие вышло»: сибирячка-колясочница не смогла попасть на конференцию по доступной среде из-за ремонта в здании

СЕГОДНЯ 06:02 2019-07-12T06:11:17+03:00

А организаторы заверяли девушку, что все будет в порядке

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Ольга Стволова – инвалид с детства: в 9 лет, после ангины, у сибирячки начались тяжелые осложнения, и она перестала ходить . Тема доступной среды для девушки-колясочницы очень важна, поэтому она согласилась поучаствовать в конференции, посвященной этой теме. Но, как сообщает издание Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области, сразу не смогла попасть туда из-за ремонта в здании. Хотя она заранее позвонила организаторам, и ее заверили, что все будет в порядке.

- Приезжаю - все перегорожено, нет возможности пройти через главный вход человеку на коляске, - описывает ситуацию Ольга. – Это неуважение к людям с инвалидностью, если сотрудники соцагентства позволяют себе шутки. Если специалисты, работающие с людьми с инвалидность, позволяют себе такое, то что говорить о других.

В итоге Ольга позвонила и к ней отправили волонтера, но впечатление от конференции у нее осталось крайне негативное:

- Такое лицемерие вышло: я слушала об инновациях, о том как мы меняем город к лучшему, - заключает Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU