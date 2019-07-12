«Пилоты ушли в «партизаны»: до 70% полетов осуществляется нелегально

СЕГОДНЯ 05:07 2019-07-12T05:10:14+03:00

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Малая авиация в Сибири – тема непростая: в Новосибирске есть все необходимые условия для полетов, вот только подниматься в небо мешают законы. Об этом заявил новосибирский парапланерист Александр Орлов изданию «Деловой квартал Новосибирск».

- За последние годы многие пилоты ушли в «партизаны», летают нелегально. Сейчас, по некоторым оценкам, в некоторых регионах до 70% полетов малой авиации осуществляется нелегально. На мой взгляд, это катастрофа, - уверен Александр Орлов.

Почему так происходит? Часть законов, которые сейчас приняты в сфере авиации, противоречат друг другу. И если по одной трактовке конкретное воздушное судно может подняться в небе, по другой нет.

Выходов в этой ситуации, на взгляд Александра Орлова, несколько: прежде всего, легализация коммерческой эксплуатации малой авиации. Также, на взгляд парапланериста, важно, чтобы все полеты контролировало единое ведомство – Минтранс.

ИСТОЧНИК KP.RU