Покрасьте волосы и верните деньги: пристав вычислила должницу-парикмахера в «Инстаграме»

СЕГОДНЯ 04:40 2019-07-12T04:40:25+03:00

Пристав записалась к должнице на покраску волос, а после пришла к ней на работу

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Жительница Новосибирской области, не оплачивала уголовный штраф за кражу, но приставы нашли ее в «Инстаграме».

— В отделе судебных приставов находилось дело о взыскании уголовного штрафа в 5 тысяч рублей с 28-летней женщины. При этом сибирячка оплачивать штраф не торопилась и даже скрывалась от судебных приставов. Официального источника доходов и имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, она не имела. Несмотря на периодические выезды по месту ее регистрации, застать должницу там не удалось, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Тогда судебные приставы решили пойти другим путем. Они нашли профиль должницы в одной из социальных сетей — Instagram. Оказалось, что женщина неофициально работает в салоне красоты мастером по окрашиванию волос, а с помощью своей виртуальной странички рекламирует, оказываемые ей, услуги.

— Чтобы застать должницу на рабочем месте, судебный пристав записался к ней на процедуру окрашивания волос. Приехав в салон красоты, он вручил ей постановление о возбуждении исполнительного производства, рассказав о последствиях уклонения от оплаты штрафа. После беседы с приставом женщина полностью погасила задолженность, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU