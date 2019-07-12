Погода на день в Новосибирске: 12 июля будет 27-градусная жара

СЕГОДНЯ 03:33 2019-07-12T03:33:52+03:00

Сегодня будет жаркий, солнечный день. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в городе будет до плюс 27 градусов, осадков в городе и за его пределами не ожидается.

— В пятницу, 12 июля в Новосибирске ожидается ясный день, без осадков. Температура днем составит плюс 25-27 градусов, к ночи станет чуть прохладнее, до плюс 12-14 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет малооблачно, без осадков, ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 24-29 градусов, ночная около плюс 11-16 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают ясную погоду с температурой до плюс 26 градусов днем и до плюс 15 градусов ночью. Такая погода продержится до конца недели и также жарко обещает быть всю следующую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU