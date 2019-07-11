2019-07-11T17:43:27+03:00
Общество

Эта история плохо пахнет: житель Бердска вылил на своего соседа ведро с фекалиями

Камнем преткновения стал мангал
Анна ПАШАГИНА
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Соседи отрицают, что между ними был конфликт. Фото: Анна ПАШАГИНАСоседи отрицают, что между ними был конфликт. Фото: Анна ПАШАГИНА
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Необычный случай произошел в микрорайоне Раздольном города Бердска. Соседи повздорили, один из них решил принять кардинальные меры — облил своего оппонента из ведра нечистотами.

Причиной раздора между соседями стал дым от углей в мангале. Сначала недовольный сосед пришел к любителям шашлыка и потушили угли из лейки. Его оппонент решил тоже потушить пыл соседа, но не из лейки, а из ведра, причем наполнил он его фекалиями.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с одной из сторон конфликта.

— Никакой ссоры и конфликта у нас не было, — утверждают они.

Однако, кто-то из участников конфликта подал заявление в полицию, где расписал все подробности этого грязного дела. В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что обращение по данному происшествию поступало. После проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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