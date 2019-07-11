Эта история плохо пахнет: житель Бердска вылил на своего соседа ведро с фекалиями
Необычный случай произошел в микрорайоне Раздольном города Бердска. Соседи повздорили, один из них решил принять кардинальные меры — облил своего оппонента из ведра нечистотами.
Причиной раздора между соседями стал дым от углей в мангале. Сначала недовольный сосед пришел к любителям шашлыка и потушили угли из лейки. Его оппонент решил тоже потушить пыл соседа, но не из лейки, а из ведра, причем наполнил он его фекалиями.
Корреспонденты КП-Новосибирск связались с одной из сторон конфликта.
— Никакой ссоры и конфликта у нас не было, — утверждают они.
Однако, кто-то из участников конфликта подал заявление в полицию, где расписал все подробности этого грязного дела. В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили, что обращение по данному происшествию поступало. После проверки будет вынесено процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU