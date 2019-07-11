Пробная сказка: фотограф из Новосибирска примерила эльфийские уши для эффектной съемки

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-11T17:17:35+03:00

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Новосибирский фотограф Елена Прихожай любит устраивать необычные фотосессии со сказочными персонажами. В этот раз девушка предстала перед объективом камеры самостоятельно — в образе нежной эльфийки. Съемки прошли в Сосновом бору и длились всего полчаса.

— Это были пробные снимки, хотелось увидеть, как будет смотреться вся композиция в целом, — рассказала КП — Новосибирск Елена Прихожай. — Я планирую устроить подобную фотосессию в августе. Правда, на ней планирую быть в роли фотографа.

Эльфийская тема привлекла девушку своей необычностью и возможностью подойти к процессу творчески. Сибирячка утверждает, что в работе ей больше всего нравится процесс подготовки к съемкам, создание гармоничного и интересного образа.

-Для таких фотосессий я часто шью костюмы сама, — пояснила Елена, — например, на вышивку браслета и диадемы для эльфийки у меня ушло два дня.

Съемку именно на природе девушка тоже затеяла не случайно. Креативного фотографа привлекли красивые лесные пейзажи, которые нельзя воссоздать ни в одной студии.

— Меня всегда привлекала эстетика природы, а для такой тематики — это просто необходимо, — говорит Елена Прихожай. — Тем более, в этот раз мы снимали не очень далеко, добрались на машине прямо в костюмах.

ИСТОЧНИК KP.RU