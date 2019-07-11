2019-07-11T16:44:51+03:00
Дом. Семья

«Жаль, что не домашние»: сурикаты из зоопарка завоевали любовь новосибирцев

Ролик с шустрыми зверьками появился в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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Сурикаты из Новосибирского зоопарка быстро завоевали любовь посетителей. Фото: Кадр из видеоСурикаты из Новосибирского зоопарка быстро завоевали любовь посетителей. Фото: Кадр из видео
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Сибирячка Анна Новикова разместила в соцсетях видео с сурикатами из Новосибирского зоопарка. Любопытные зверьки деловито осматривают свой вольер, роют ямки в песке и лазают по деревьям.

Сурикаты из Новосибирского зоопарка позабавили соцсети.

— Я слышала, что это новая семья сурикатов, — рассказала Анна Новикова. — В этом году их не очень много.

Милые животные сразу же приглянулись пользователям соцсетей. Вот, что они написали в комментариях под видео:

— Я обожаю сурикатов! Сразу в зоопарк захотелось.

— Очень забавные зверьки, интересно за ними наблюдать.

— Если бы они были домашними — у меня их было бы много.

А подписчики с хорошим чувством юмора даже смогли узнать в сурикатах самих себя:

— Я выгляжу прямо как они, когда жду транспорт на остановке.

СПРАВКА КП

Сурикаты обитают на Юге Африки. Они живут в норках, которые роют сами, в норах других животных, а также расщелинах скал. В Новосибирский зоопарк первые сурикаты были привезены в 2010 году. Они хорошо плодятся, и сейчас большое семейство насчитывает уже 14 особей. За этими животными очень интересно наблюдать, они активные, любопытные и редко прячутся. А еще, сурикаты занесены в Международную Красную Книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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