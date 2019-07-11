«Жаль, что не домашние»: сурикаты из зоопарка завоевали любовь новосибирцев
Сибирячка Анна Новикова разместила в соцсетях видео с сурикатами из Новосибирского зоопарка. Любопытные зверьки деловито осматривают свой вольер, роют ямки в песке и лазают по деревьям.
Сурикаты из Новосибирского зоопарка позабавили соцсети.
— Я слышала, что это новая семья сурикатов, — рассказала Анна Новикова. — В этом году их не очень много.
Милые животные сразу же приглянулись пользователям соцсетей. Вот, что они написали в комментариях под видео:
— Я обожаю сурикатов! Сразу в зоопарк захотелось.
— Очень забавные зверьки, интересно за ними наблюдать.
— Если бы они были домашними — у меня их было бы много.
А подписчики с хорошим чувством юмора даже смогли узнать в сурикатах самих себя:
— Я выгляжу прямо как они, когда жду транспорт на остановке.
СПРАВКА КП
Сурикаты обитают на Юге Африки. Они живут в норках, которые роют сами, в норах других животных, а также расщелинах скал. В Новосибирский зоопарк первые сурикаты были привезены в 2010 году. Они хорошо плодятся, и сейчас большое семейство насчитывает уже 14 особей. За этими животными очень интересно наблюдать, они активные, любопытные и редко прячутся. А еще, сурикаты занесены в Международную Красную Книгу.
ИСТОЧНИК KP.RU