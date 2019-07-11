«Кричала, что она гражданка Америки, и била молотком лобовое стекло»: девушки не поделили парковку
Инцидент произошел сегодня возле торгового центра «Золотая Нива». Женщина припарковала свою машину, перегородив выезд остальным водителям, и ушла по магазинам. Автомобиль она оставила без сигнализации и записки с номером телефона.
-Эта женщина заблокировала машину моей мамы, мы не могли уехать оттуда, — написала подписчица группы «АСТ-54». — Когда она вернулась, то заявила, что нужно было просто попросить ее отъехать, а не предъявлять претензии! После этого она вообще стала ругаться матом.
Женщина отказалась убрать свою машину с проезда, а вместо этого стала угрожать, что имеет огромные связи и непременно «посадит за решетку» тех, кто сделал ей замечание. После этого скандалистка вообще заявила, что она — гражданка Америки.
Однако, немного успокоившись, она села за руль и, сдавая назад, врезалась в машину у забора. А после — вышла из своей машины и стала бить молотком по лобовому стеклу.
Несмотря на это, женщина все же решила дождаться аварийных комиссаров, а владелица пострадавшего авто вызвала полицию.
Сибирячка разбила молотком чужое лобовое стекло из-за замечания о неправильной парковке.
ИСТОЧНИК KP.RU