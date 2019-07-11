2019-07-11T14:24:44+03:00
Происшествия

«Кричала, что она гражданка Америки, и била молотком лобовое стекло»: девушки не поделили парковку

На место случившегося прибыла полиция и аварийные комиссары
Алена КУЛЕШОВА
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Женщина была недовольна тем, что ей сделали замечание и разбила лобовое стекло на чужой машине. Фото: Кадр из видеоЖенщина была недовольна тем, что ей сделали замечание и разбила лобовое стекло на чужой машине. Фото: Кадр из видео
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Инцидент произошел сегодня возле торгового центра «Золотая Нива». Женщина припарковала свою машину, перегородив выезд остальным водителям, и ушла по магазинам. Автомобиль она оставила без сигнализации и записки с номером телефона.

-Эта женщина заблокировала машину моей мамы, мы не могли уехать оттуда, — написала подписчица группы «АСТ-54». — Когда она вернулась, то заявила, что нужно было просто попросить ее отъехать, а не предъявлять претензии! После этого она вообще стала ругаться матом.

Женщина отказалась убрать свою машину с проезда, а вместо этого стала угрожать, что имеет огромные связи и непременно «посадит за решетку» тех, кто сделал ей замечание. После этого скандалистка вообще заявила, что она — гражданка Америки.

Однако, немного успокоившись, она села за руль и, сдавая назад, врезалась в машину у забора. А после — вышла из своей машины и стала бить молотком по лобовому стеклу.

Несмотря на это, женщина все же решила дождаться аварийных комиссаров, а владелица пострадавшего авто вызвала полицию.

Сибирячка разбила молотком чужое лобовое стекло из-за замечания о неправильной парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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