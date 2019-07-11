МТС запустила инкубатор для новосибирских стартапов в сфере 5G

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-11T12:34:40+03:00

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Программа для развития стартапов включает в себя специализированную оборудованную площадку в Москве для создания, тестирования и развития цифровых решений и устройств, работающих в сетях нового поколения. МТС также привлекает собственных экспертов в качестве менторов для участников инкубатора.

В рамках инкубационной программы компания предлагает новосибирским стартапам, которые используют технологии и решения 5G, сотрудничество в развитии облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360 ). Также компанию интересуют решения в сфере IoT или создающие новые форматы вычисления и хранения данных. До конца 2020 года МТС готова вложить в развитие 5G-инкубатора 100 миллионов рублей.

Формат инкубатора предполагает не только рабочую зону 5G с оборудованием для тестирования, но и техническую и маркетинговую поддержку со стороны специалистов МТС. Резидентами инкубатора могут стать любые новосибирские команды или изобретатели, готовые создавать продукты и услуги для сетей 5G. Для работы на площадке необходимо подать заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU