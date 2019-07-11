«Малыши — сорванцы»: игривые медвежата из зоопарка позабавили пользователей соцсетей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-11T12:01:26+03:00

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Сибирячка Анна Новикова часто рассказывает на своих страничках в соцсетях о жизни обитателей Новосибирского зоопарка. Главными героями ее нового видео стали белые медвежата, которые радостно плескаются в прохладной воде и играют с пластмассовой канистрой.

Игривые мишки из Новосибирского зоопарка позабавили соцсети.

— Медвежата неугомонные, как и все дети, — рассказала КП-Новосибирск Анна Новикова. — Любят играть и плавать, как только попадают в воду — их уже не остановишь.

Полярные детеныши, конечно же, не оставили равнодушными пользователей соцсетей. Люди порадовались за то, что Норди и Шайна так хорошо проводят свое время:

— Наши малыши — сорванцы!

— Медвежата почти не останавливаются — все время бегают.

— Такие видео действительно дарят хорошее настроение на весь день. — Пишут они в комментариях под видео.

Но не обошлось и без беспокойства: многие, увидев, как хромает Норди, решили, что причиной этому послужило недавнее падение всеобщего любимца в воду с искусственного айсберга. Однако Анна Новикова утверждает, что сотрудники зоопарка внимательно следят за состоянием здоровья питомцев.

— За состоянием животных следят ветеринары, а Норди просто немного ушиб лапку, — пояснила Анна. — Она заживала бы легче, если бы медвежата не носились, как угорелые.

ИСТОЧНИК KP.RU