Новосибирский ученый отправился покорять Антарктиду на яхте с мешком лука и картошки

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-11T10:01:07+03:00

Экипаж планирует пройти 45 тысяч миль и побывать в более чем 40 портах в разных странах

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Ученые отправились в кругосветное путешествие по маршруту первооткрывателей Антарктиды.

— Экспедиция на яхте «Сибирь» по маршруту «Сибирь — Антарктика — Сибирь» начала свой старт из Омска 7 июля. Проект приурочен к 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Экипаж яхты пройдет вокруг земли за 15 месяцев с заходом на антарктическую исследовательскую станцию «Беллинсгаузен». Помимо основного состава экипажа, в экспедиции на разных этапах участвуют ученые, врачи, исследователи, фотографы, журналисты, — рассказали в общественной организации «Русское географическое общество».

Запасы картошки и лука перед отправкой в путешествие. Фото: В. Гусякова.

Участником экспедиции стал и ученый из Новосибирска — доктор физико-математических наук Вячеслав Гусяков. Он пройдет чилийский этап путешествия — от Пунта-Аренас до Вальпараисо. Вячеслав возглавляет лабораторию математического моделирования цунами Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, является членом Русского географического общества. Для него это далеко не первая экспедиция по России и за рубежом. Ранее он изучал последствия цунами и землетрясений, а также шевронных дюн.

Новосибирский ученый Вячеслав Гуськов отметил, что участие в этой экспедиции — это, прежде всего, возможность побывать в некоторых местах южноамериканского побережья, куда трудно добраться другим способом.

— В частности, попасть в Айсен Фьорд, расположенный на изрезанном узкими заливами участке побережья чилийской Патагонии, на крутом склоне которого в результате землетрясения в апреле 2007 года произошел крупный сейсмотектонический обвал. Падение в воду больших масс горной породы вызвало разрушительную волну цунами, от которой погибли люди в рыбацком селении Пуэрто Айсен. Точные измерения высот заплеска этой волны в каталогах до сих пор отсутствуют. Графиком плавания этот заход пока не предусмотрен, но если не будет больших задержек на предыдущих этапах, то он вполне может быть осуществлен. Также я надеюсь на встречу со своими коллегами из нескольких чилийских университетов и гидрографической службы ВМС Чили, — добавил ученый.

Кругосветное путешествие начнется из Омска. Фото: В. Гусякова.

Яхта «Сибирь», на которой пройдет путешествие, оснащена современным оборудованием — на ней есть солнечные батареи, ветрогенератор, навигация. Капитан яхты- Сергей Щербаков, вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта. Он занимается им более 55 лет, сам участвовал в проектировании и строительстве яхты «Сибирь». На его на личном счету около 100 тысяч морских миль и тысячи километров по рекам России. Для самой яхты это уже второе кругосветное плавание. В 2000-2001 годах она прошла через Северный морской путь. В этот раз экспедиция еще сложнее. Экипаж планирует пройти 45 тысяч миль и посетить свыше 40 портов в разных странах. Маршрут яхты пройдет сразу по нескольким океанам: Северному Ледовитому, Атлантическому, Южному и Тихому.

Антарктида была открыта русскими военными моряками Беллинзгаузеном и Лазаревым в январе 1820 года на военных шлюпах «Восток» и «Мирный», и вот спустя почти 200 лет яхта «Сибирь» из Омска отправляется на Белый континент, следуя по маршруту великих открывателей новых земель.

Экипаж планирует пройти 45 тысяч миль. Фото: В. Гусякова.

ИСТОЧНИК KP.RU