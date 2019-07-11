2019-07-11T09:02:33+03:00
Происшествия

Наглец в капюшоне: полицейские ищут парня в капюшоне, сорвавшего цепочку с женщины

В сети появилось видео с моментом, как молодой человек срывает с шеи женщины цепочку на улице
Надежда ЯРКОВА
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Женщина осталась без цепочки во время прогулки.Женщина осталась без цепочки во время прогулки.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске объявили в розыск напавшего на Северо-Чемском жилмассиве парня в капюшоне. Он сорвал с прохожей золотую цепочку, а момент преступления попал на камеры видеонаблюдения.

— Полицейские отдела «Кировский» устанавливают личность мужчины в возрасте около 18-25 лет, который 6 июля в 17:50 возле дома по улице Комсомольской сорвал с шеи прохожей женщины золотую цепочку, после чего скрылся с похищенным, — сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по статье — грабеж.

Ранее мы писали, что пострадавшая девушка попросила проходившего в это время молодого человека догнать похитителя. Парень побежал, но догнать воришку не получилось.

Всех, кому что-либо известно о мужчине с видеозаписи, просят обратиться в полицию по телефонам 232-15-51-16,8-961-217-48-48. Конфиденциальность гарантируется.

Полицейские ищут парня в капюшоне, сорвавшего цепочку с женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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