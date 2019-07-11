2019-07-11T07:58:01+03:00
Происшествия

Попал на «встречке» под грузовик: двое детей и водитель «Тойоты» погибли на трассе под Новосибирском

Иномарка выехала при обгоне на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком
Надежда ЯРКОВА
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"Тойота" выехала на встречную полосу при обгоне. Фото: МВД по Новосибирской области."Тойота" выехала на встречную полосу при обгоне. Фото: МВД по Новосибирской области.
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В аварии на трассе в Черепановском районе Новосибирской области погибли три человека, из них два подростка.

— Смертельное ДТП произошло сегодня около 9 часов утра на 102-м километре дороги Р-256 Новосибирск-Ташанта. В лобовом столкновении сошлись автомобиль Toyota Corolla и грузовик Hino Ranger. По предварительной информации, иномарка ехала со стороны Барнаула в Новосибирск и при обгоне выехала на встречную полосу, где и столкнулась с грузовым автомобилем, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В аварии от полученных травм на месте скончались три человека, которые находились в «Тойоте». Еще одна пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

По информации из источника в органах, погибли двое несовершеннолетних детей и мужчина-водитель, а женщина в больнице и состояние у нее тяжелое.

— На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших, — добавили в ведомстве.

В иномарке погибли двое детей и водитель. Фото: МВД по Новосибирской области.

В иномарке погибли двое детей и водитель. Фото: МВД по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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