2019-07-11T07:29:40+03:00
Происшествия

«Гвардия» будет бороться с недобросовестными ЧОПами

В Новосибирске состоялось заседание координационного совета по противодействию недобросовестной конкуренции в сфере охраны. В совещании принял участие генеральный директор Агентства безопасности «Гвардия» Вячеслав Жирков
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Вячеслав Жирков, генеральный директор Агентства безопасности «Гвардия».Вячеслав Жирков, генеральный директор Агентства безопасности «Гвардия».
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На совещании, которое проходило в Главном управлении МВД России по Новосибирской области, обсуждалось весьма распространенное в сфере охраны явление - недобросовестный демпинг.

Речь шла об участниках закупок, которые, изначально не собираясь оказывать услуги требуемого объема и качества, устанавливают необоснованно низкую цену и выигрывают тендеры. В результате клиенты либо не получают необходимую услугу, либо получают, но ненадлежащего качества.

Кроме этого, способ получения клиентов «любой ценой» влечет за собой множественные нарушения трудового и налогового законодательства. В погоне за низкой себестоимостью работ нерадивые предприниматели уклоняются от уплаты государственных налогов, обязательных отчислений в фонды, не выполняют обязательства перед своими сотрудниками, большинство из которых даже не трудоустроены.

Еще одним негативным следствием подобной деятельности является дискредитация охранной отрасли в целом, потеря доверия к ней как со стороны охранников, так и со стороны регуляторов охранной деятельности и общественности.

Участники совещания сошлись во мнении, что меры воздействия на нечестных игроков необходимо усилить. Было принято решение включить в состав комиссии по противодействию недобросовестной конкуренции представителей налоговых органов, прокуратуры и Пенсионного фонда для проверки законности деятельности данных предприятий.

В качестве эксперта в состав названной комиссии вошел генеральный директор Агентства безопасности «Гвардия» Вячеслав Жирков. Более 30 лет он возглавляет охранный бизнес в Сибири и собственным примером доказывает, что обеспечивать безопасность и получать от этого прибыль можно и нужно законным путем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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