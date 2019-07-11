2019-07-11T10:58:55+03:00
Общество

«Может, это НЛО?»: новосибирец сделал невероятный снимок летевшего в небе объекта

Мужчина принял пролетавший в небе спутник за корабль пришельцев
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец предположил, что это НЛО. Фото: valerapolosukhin.Новосибирец предположил, что это НЛО. Фото: valerapolosukhin.
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Кадр был сделан случайно с балкона дома на улице Никитина в Октябрьском районе. Новосибирец увидел в небе непонятный объект и даже успел его сфотографировать.

— Вчера ночью вышел на балкон, смотрю, что-то летит не понятное, а что такое так и не понял. Может НЛО? — поделился необычным снимком на ресурсе «Яндекс.Район» житель Новосибирска Валерий Полосухин.

Пользователи соцсетей оценили красоту и необычность кадра, на котором, по всей видимости, изображен спутник. Но в дымке облаков и сумерках он получился похожим на гигантского воздушного змея или ската, парящего в небе. Комментаторы, у которых чувства юмора не занимать, решили пошутить на инопланетную тему. Вот что они пишут:

— Ух, ты! Красиво!

— Прикольно! Завораживающе!

— А если это они? Срочно звоним в Рен ТВ.

— А лучше, в НАСА звоните!

ИСТОЧНИК KP.RU

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