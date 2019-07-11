Машина коммунальщиков попала в ДТП с «Субару»: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 04:14 2019-07-11T04:14:39+03:00

В аварии пострадали водитель и пассажир "Субару". Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Два человека получили серьезные травмы в ночной аварии с участием автомобиля коммунальных служб

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ДТП произошло сегодня ночью, 11 июля в Ленинском районе Новосибирска на улице Станционной.

— Недалеко от остановки «Завод Медпрепаратов» столкнулись ГАЗ, принадлежащий ДЭУ-3, и универсал Subaru Legacy, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В ДТП пострадали двое. Водитель «Субару» 1997 года рождения с переломами ребер, а также пассажир универсала 1995 года рождения, с переломом позвоночника, были госпитализированы в больницу.

Подробности и причины аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU