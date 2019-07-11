Погода на день в Новосибирске: 11 июля будет плюс 25 градусов
Сегодня в городе будет до плюс 25 градусов, по области местами возможны небольшие дожди.
— В четверг, 11 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 23-25 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 11-13 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
По области также ожидается переменная облачность, без осадков, ночью по востоку местами небольшие дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 23-28 градусов, ночная около плюс 10-15 градусов.
«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам малооблачную погоду с температурой до плюс 24 градусов днем и до плюс 12 градусов ночью. К выходным в городе будет еще жарче, температура поднимется до плюс 31 градусов, осадков при этом не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU