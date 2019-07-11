2019-07-11T03:40:48+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 11 июля будет плюс 25 градусов

Синоптики обещают жаркий день, преимущественно без осадков
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе осадков не ожидается.Сегодня в городе осадков не ожидается.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 25 градусов, по области местами возможны небольшие дожди.

— В четверг, 11 июля в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, температура днем составит плюс 23-25 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 11-13 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, без осадков, ночью по востоку местами небольшие дожди, грозы, ночью и утром местами туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 23-28 градусов, ночная около плюс 10-15 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам малооблачную погоду с температурой до плюс 24 градусов днем и до плюс 12 градусов ночью. К выходным в городе будет еще жарче, температура поднимется до плюс 31 градусов, осадков при этом не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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