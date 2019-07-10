2019-07-10T22:05:21+03:00
Общество

«От этих ядов у людей губы щипит и горечь во рту»: сибирякам стало плохо от те же пестицидов, из-за которых погибли пчелы

На свое самочувствие жители Черепановского района пожаловались после ЧП
Татьяна СОЛОВОВА
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В том, что погибли пчелы и многим сельчанам стало плохо, сибиряки винят яды, которыми травили поля. Фото: личный архив.В том, что погибли пчелы и многим сельчанам стало плохо, сибиряки винят яды, которыми травили поля. Фото: личный архив.
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История с массовым мором пчел в Черепановской районе получила не самое хорошее продоложение. Напомним, пчеловоды предположили: их полосатые кормилицы погибли из-за ядов третьего класса опасности, которыми обрабатывали поля от вредителей. Но, как оказалось, пострадали от химикатов не только насекомы, но и сельчане.

- Когда мы приехали в деревню, то люди собрались и жаловались на самочувствие. Говорили, что у кого-то губы щипит, потом покалывание начинается, появляется горечь во рту. Кому-то настолько плохо становилось, что они возвращались домой, - описывает тревожные симптомы Елена Беляева, врач-эпизоотолог управления ветеринарии Черепановского района. – Но заявить, что в этом виноваты пестициды, мы сможем, как только получил результаты лабораторных исследований.

- А на других насекомых, кроме пчел, эти яды третьего поколения влияют?

- Мы были на поле: гибнут абсолютно все насекомые. В основе ядов лежит аминная кислота, которая моментально их убивает.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Загадочная гибель пчел под Новосибирском: почему вымерли более 20 миллионов насекомых

В Новосибирской области погибли 289 пчелосемей, в каждой из которых минимум 70 тысяч насекомых. Значит, по самым скромным подсчетам, вымерли 20,23 миллиона пчел. С пасек мертвых насекомых вывозили мешками. Старожилы говорят, что такого не было как минимум 60 лет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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