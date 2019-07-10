2019-07-10T21:25:14+03:00
Общество

«Едет и ладно»: в соцсетях обсуждают фото ржавой скорой с наклейкой «На Берлин»

Эту машину засняли в Новосибирской области
Анастасия САМАРЦЕВА
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До Берлина эта машина, конечно, не доедет, но до Новосибирска - вполне. Фото: «Инцидент Новосибирск».До Берлина эта машина, конечно, не доедет, но до Новосибирска - вполне. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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В группе «Инцидент Новосибирск» выложили фото машины скорой помощи в ужасном состоянии. Как уточняется, такая «карета» ездит по Каргату. Багажник транспорта весь в ржавчине, краска снизу ободралась. Патриотическая наклейка на стекле уже не помогает скрыть общий внешний вид служебного авто.

Подписчик «Инцидента Новосибирск», который и скинул фото, рассказал, при каких обстоятельствах столкнулся с транспортом, которому бы и самому не помешала скорая помощь:

— Сегодня увидел эту машину, приехала в больницу №34 из Каргата, пробег миллион. Пока больному делали томограмму, водитель ковырялся под капотом. В Новосибирск возит больных по 2-3 раза в день, — делится новосибирец.

В комментариях к посту по-разному отреагировали на увиденное:

— Сочувствую водителю. Приходится ему с ней мучится, лишь бы ехала, еще и ответственность за больных несет! Очень специфическая работа, — жалеют одни водителя такой машины.

— Таких по городу за день я вам штук пятьдесят нафотаю, — пишут некоторые.

— До Берлина видать она тоже ездила, — смеются остальные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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