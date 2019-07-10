Разрази меня гром: мужчина поймал в объектив молнию над морем

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-10T21:25:54+03:00

В кадре мрачный и не дружелюбный пляж в Академгородке. Фото: a_krivobok.

И выложил это на своей странице

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Новосибирец опубликовал в «инстаграм» завораживающее слайд-шоу с пляжа в Академгородке. Фотограф соединил несколько снимков с одного ракурса. Он заснял молнию в небе — пугающие фиолетовые вспышки над морем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="320" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/719522" frameborder="0"></iframe> Мужчина поймал в объектив молнию над морем.

Мужчина пишет, что ездил на то место специально для съемки. Ночевать в таких условиях — слишком опасно, в такой-то шторм.

А вы бы не испугались поснимать Обское в такую погоду?

ИСТОЧНИК KP.RU