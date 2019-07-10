Разрази меня гром: мужчина поймал в объектив молнию над морем
И выложил это на своей странице
В кадре мрачный и не дружелюбный пляж в Академгородке. Фото: a_krivobok.
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Новосибирец опубликовал в «инстаграм» завораживающее слайд-шоу с пляжа в Академгородке. Фотограф соединил несколько снимков с одного ракурса. Он заснял молнию в небе — пугающие фиолетовые вспышки над морем.
Мужчина поймал в объектив молнию над морем.
Мужчина пишет, что ездил на то место специально для съемки. Ночевать в таких условиях — слишком опасно, в такой-то шторм.
А вы бы не испугались поснимать Обское в такую погоду?
ИСТОЧНИК KP.RU