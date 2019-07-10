2019-07-10T17:46:09+03:00
Общество

УДО за мертвых детей: коммунальщик, виновный в гибели двух братьев, просится на волю

Потерявшая сыновей Людмила Кузьмина сказала, что не хочет присутствовать на новом суде
Виктория МИНАЕВА
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Людмила Кузьмина показывает фотографию сыновей, которых уже нет в живых.Людмила Кузьмина показывает фотографию сыновей, которых уже нет в живых.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Колыванский районный суд снова вызвали Людмилу Кузьмину, мать, потерявшую двоих сыновей. Напомним, прошлой зимой в Колывани погибли дети. Школьник забрал брата из детского сада, когда ребятишки возвращались домой, утонули в разрытой коммунальщиками яме с водой. Она стояла не огороженной несколько месяцев. На скамье подсудимых оказались двое. Один из них — директор МУП «Коммунальное хозяйство» Андрей Терентьев — сейчас просит об условно-досрочном освобождении.

— Мне пришло из суда письмо, причем в нем была указана неправильно моя фамилия — «Кузьминых», там говорилось, что будет новое заседание. Что Терентьев хочет выйти по УДО, — рассказала КП-Новосибирск Людмила Кузьмина.

Суд приговорил этого коммунальщика к 3 годам и 2 месяцам колонии-поселения по статье «Халатность». Он полгода отсидел в СИЗО, а с января этого года находится в колонии-поселении.

«Терентьев Андрей Германович раскаялся в совершенном им преступлении», — говорится в бумаге, поданной в суд адвокатом осужденного. Там же описаны его планы: — Более того, он состоит в браке, имеет гарантийное письмо от ЖЭУ «Заря-Н» о том, что после освобождения будет трудоустроен». То есть работать мужчина будет снова в коммунальной сфере.

— Мне говорят: придите в суд, выскажите свое мнение. Но я уже ходить туда не могу, все напоминает про детей. Мне, если честно, уже все равно на них, пусть, что хотят, то и делают, — добавила Людмила Кузьмина.

«Деньги не принципиальны, я просто хочу наказать» - мать, потерявшая детей из-за коммунальщиков, уменьшила сумму иска. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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