Ушел из дома в свой день рождения: пропавший новосибирец с хвостом до пояса нашелся

СЕГОДНЯ 19:30 2019-07-10T19:30:52+03:00

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Ушедший из дома 9 июля новосибирец с хвостом до пояса найден живым. Он вернулся домой сегодня утром.

— Мужчина был найден сегодня утром, — сообщили в Поисковом отряде «Маяк», — Он жив, с ним все в порядке.

Как стало известно корреспондентам КП, сибиряк вышел из дома в третьем часу ночи в собственный день рождения. Он находился в квартире вместе со своим ребенком, в то время как его жена была на работе. До сих пор остается непонятным, что подвигло его на этот поступок, и где он находился все это время. Домой мужчина пришел сам, уже утром 10 июля. На данный момент, выяснением этих обстоятельств занимается полиция.

Напомним, что новосибирец ушел из дома по улице Российской ночью 9 июля. Информацию о розыске мужчины с бородой и длинными волосами разместил на своем сайте Поисковой отряд «Маяк».

ИСТОЧНИК KP.RU