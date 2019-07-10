«Ума хватило обвинить бутылку»: в руках у новосибирца взорвалась жидкость для розжига

СЕГОДНЯ 16:48 2019-07-10T16:48:47+03:00

Мужчина получил серезные ожоги и винит во всем некачественный товар

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Новосибирец купил жидкость для розжига на трассе в Раздольном, чтобы приготовить шашлыки на мангале. Однако пикник закончился ЧП:

— Эта белая бутылка с розовой жидкостью взорвалась в руках, — написал пострадавший в группе «Ревизорро Новосибирск».

Мужчина получил ожоги 2 степени. Однако пользователи соцсетей считают, что он сам виноват в случившемся. Аргумент такой: жидкость могла только при непосредственном контакте с огнем. Вот, что пишут люди в комментариях под постом:

— Эту жидкость нельзя лить прямо на костер! Это все равно, что поднести спичку к бензину.

— Сначала нужно полить жидкостью дрова, а потом уже поджигать. Хватило же ума!

— Она не могла просто воспламениться в руках. Не наговаривайте на производителей.

— Я вообще не понимаю, зачем нужна вся эта химия. Вот, что из-за нее происходит.

В соцсетях считают, что мужчина сам виноват в случившемся. Фото: "Ревизорро Новосибирск"

ИСТОЧНИК KP.RU