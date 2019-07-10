2019-07-10T16:48:47+03:00
Общество

«Ума хватило обвинить бутылку»: в руках у новосибирца взорвалась жидкость для розжига

Мужчина получил серезные ожоги и винит во всем некачественный товар
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирец получил травмы из-за взорвавшейся жидкости для розжига. Фото: "Ревизорро Новосибирск"Новосибирец получил травмы из-за взорвавшейся жидкости для розжига. Фото: "Ревизорро Новосибирск"
Изменить размер текста:

Новосибирец купил жидкость для розжига на трассе в Раздольном, чтобы приготовить шашлыки на мангале. Однако пикник закончился ЧП:

— Эта белая бутылка с розовой жидкостью взорвалась в руках, — написал пострадавший в группе «Ревизорро Новосибирск».

Мужчина получил ожоги 2 степени. Однако пользователи соцсетей считают, что он сам виноват в случившемся. Аргумент такой: жидкость могла только при непосредственном контакте с огнем. Вот, что пишут люди в комментариях под постом:

— Эту жидкость нельзя лить прямо на костер! Это все равно, что поднести спичку к бензину.

— Сначала нужно полить жидкостью дрова, а потом уже поджигать. Хватило же ума!

— Она не могла просто воспламениться в руках. Не наговаривайте на производителей.

— Я вообще не понимаю, зачем нужна вся эта химия. Вот, что из-за нее происходит.

В соцсетях считают, что мужчина сам виноват в случившемся. Фото: "Ревизорро Новосибирск"

В соцсетях считают, что мужчина сам виноват в случившемся. Фото: "Ревизорро Новосибирск"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Разрази меня гром: мужчина поймал в объектив молнию над морем
УДО за мертвых детей: коммунальщик, виновный в гибели двух братьев, просится на волю
Барби борется за права женщин: сибирский фотограф сделал яркие фото феминистки в купальнике
ДТП под копирку: водители сбили семилетних мальчиков, играющих во дворе дома
Карп-убийца: рыбак утонул, сражаясь с рыбой на озере под Новосибирском
«Голова под форточку заточена»: сибиряк наворовал через окно на 280 тысяч
Устали ждать: новосибирцы отремонтировали дорогу вместо коммунальщиков
Блондинку-моржиху признали самой красивой девушкой Евразии
Экскурсия на шоколадную фабрику и ярмарка: в Новосибирской области начались недели торговли
Встретил с трубой в руках: новосибирец получил срок за обещание проломить голову приставам
«Они просто его завалили, даже не пытались сбежать»: новосибирцы выступили против митинга в поддержку сестер Хачатурян
Взятка — карта на заправку: работников «Горводоканала» судят за мошенничество с ремонтом труб
«Детей унесло течением»: спасатели сняли с острова Коровий трех школьников
«Соня Шишкина»: ручная белка рассмешила соцсети своим аппетитом
Не поделили перекресток: «Фольксваген» и машина ДПС столкнулись возле «Сибирского Молла»
Дорогу, мы рожаем: полицейские довезли беременную сибирячку до больницы
Мишка-летяга: фотограф сделал смешной кадр за секунду до «плюха»
Две недели без вестей: волонтеры ищут глухонемого новосибирца в серой бейсболке
Погода на день в Новосибирске: 10 июля будет дождь, гроза
Плуталов заплутал: мужчина с хвостом до пояса пропал в Новосибирске
Наказал блондинку за парковку: в Новосибирске прохожий облил краской Porsche Cayenne
«Им купить обувь не на что?»: босоногих девушек, проехавшихся в метро, осудили в соцсетях
«Питается радугой»: парень в костюме единорога рассмешил пассажиров метро