Огненные красотки: сибирячки подразнили соцсети откровенным танцем на фоне граффити

СЕГОДНЯ 20:31 2019-07-10T20:32:15+03:00

Видео танцовщицы снимали на фоне расписанной стены по улице Романова

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Ульяна Фролова и Полина Колмыкова - новосибирские танцовшицы, которые частенько дразнят своих подписчиков откровенными видео в соцсетях. Вот и в своем новом ролике девушки в коротких шортах станцевали на фоне стены с граффити. Это летнее видео сибирячки выложили на своих страницах в Instagram.

Сибирячки подразнили соцсети откровенным танцем на фоне граффити.

— История про то, как музыка сближает и вдохновляет творить вместе, — пишет у себя в профиле Ульяна.

Поклонники сибирячек в комментариях не скупились на добрые слова и комплименты и восхищаются пластикой девушек:

— Нереальные красотки!

— Девушки, вы как всегда шикарны.

— Я влюбилась в этот танец, огонь! - восхищались поклонники.

А еще сибиряки поинтересовались, где находится стена с граффити, на фоне которой девушки танцевали. И Ульяна подсказала, где снимался ролик:

- Это двор на Романова, 23, - сориентировала своих подписчиков танцовщица.

ИСТОЧНИК KP.RU