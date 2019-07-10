Огненные красотки: сибирячки подразнили соцсети откровенным танцем на фоне граффити
Ульяна Фролова и Полина Колмыкова - новосибирские танцовшицы, которые частенько дразнят своих подписчиков откровенными видео в соцсетях. Вот и в своем новом ролике девушки в коротких шортах станцевали на фоне стены с граффити. Это летнее видео сибирячки выложили на своих страницах в Instagram.
Сибирячки подразнили соцсети откровенным танцем на фоне граффити.
— История про то, как музыка сближает и вдохновляет творить вместе, — пишет у себя в профиле Ульяна.
Поклонники сибирячек в комментариях не скупились на добрые слова и комплименты и восхищаются пластикой девушек:
— Нереальные красотки!
— Девушки, вы как всегда шикарны.
— Я влюбилась в этот танец, огонь! - восхищались поклонники.
А еще сибиряки поинтересовались, где находится стена с граффити, на фоне которой девушки танцевали. И Ульяна подсказала, где снимался ролик:
- Это двор на Романова, 23, - сориентировала своих подписчиков танцовщица.
ИСТОЧНИК KP.RU