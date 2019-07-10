2019-07-10T21:23:55+03:00
Авто

«Да это же «Титаник»: видео с авто, проплывшим по Оби, позабавило сибиряков

Вот только причалить к берегу, как и знаменитый корабль, иномарка не смогла
Анна ПАШАГИНА
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Автомобиль долго и стойко держался на плаву. Фото: "Инцидент. Новосибирск"Автомобиль долго и стойко держался на плаву. Фото: "Инцидент. Новосибирск"
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Видео с автомобилем, который проплыл по Оби возле Заельцовского парка появилось в группе «Инцидент. Новосибирск» Хозяин этого минивэна, видимо, решил помыть авто, но в процессе явно пошло не так. На кадрах видно, что водитель очень долго старался вызволить свой автомобиль из воды, но его попытки оказались тщетны. Вскоре автомобиль скрылся из виду совсем.

Видео с авто, проплывшим по Оби, позабавило сибиряков.

— Как машина оказалась в воде, я не увидел. Могу сказать только одно, что все живы и здоровы, — рассказал очевидец.

О том, как авто попало почти на середину озера, сибиряки рассуждают в комментариях и высказывают свои догадки:

— Решил помыть ее, видимо.

— То гоняющий, то водоплавающий. Хороший транспорт, проверку проходит.

— Наверно, хотел кусты по воде, по мелководью, объехать. Не удалось.

— Да это же «Титаник», — пишут они.

ИСТОЧНИК KP.RU

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