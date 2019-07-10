«Да это же «Титаник»: видео с авто, проплывшим по Оби, позабавило сибиряков
Видео с автомобилем, который проплыл по Оби возле Заельцовского парка появилось в группе «Инцидент. Новосибирск» Хозяин этого минивэна, видимо, решил помыть авто, но в процессе явно пошло не так. На кадрах видно, что водитель очень долго старался вызволить свой автомобиль из воды, но его попытки оказались тщетны. Вскоре автомобиль скрылся из виду совсем.
Видео с авто, проплывшим по Оби, позабавило сибиряков.
— Как машина оказалась в воде, я не увидел. Могу сказать только одно, что все живы и здоровы, — рассказал очевидец.
О том, как авто попало почти на середину озера, сибиряки рассуждают в комментариях и высказывают свои догадки:
— Решил помыть ее, видимо.
— То гоняющий, то водоплавающий. Хороший транспорт, проверку проходит.
— Наверно, хотел кусты по воде, по мелководью, объехать. Не удалось.
— Да это же «Титаник», — пишут они.
ИСТОЧНИК KP.RU