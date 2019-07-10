Карп-убийца: рыбак утонул, сражаясь с рыбой на озере под Новосибирском

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-10T16:04:43+03:00

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Трагедией для отца и сына из Томска закончилась рыбалка в Болотнинском районе Новосибирской области. Мужчины специально приехали на озеро возле деревни Малиновка, чтобы наловить карпа. Рыба и стала причиной гибели 63-летнего сибиряка.

— Рыба начала клевать с такой силой, что «увела» у пенсионера удочку. Тот спрыгнул с лодки, чтобы достать удочку из воды, а в итоге сам пошел на дно. Все произошло на глазах у его взрослого сына. Тот не смог помочь отцу, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сын вызвал на место трагедии спасателей. Водолазы уже третий день ищут тело рыбака, но пока не могут найти.

— Семья абсолютно нормальная, не маргиналы какие-то, просто произошел несчастный случай, — добавляет наш собеседник, исключая криминальную развязку в этой истории.

ИСТОЧНИК KP.RU